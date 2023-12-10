آخر التطورات.. الصحة العالمية تحذر مجددا من الأوضاع الصحية في غزة| تفاصيل

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، من أن الأوضاع الصحية في غزة مقلقة وتساعد على انتشار الأوبئة.

وقالت الصحة العالمية، في بيان لها اليوم، الأحد، إن 14 مستشفى في غزة تعمل جزئيا فيما خرجت البقية عن الخدمة.

وأضافت أن قدرة النظام الصحي في غزة انخفضت إلى ثلثي ما كانت عليه.

وأوضحت الصحة العالمية أن الاكتظاظ ونقص الإمدادات في غزة يخلقان ظروفا مثالية لانتشار الأمراض.

كما أعربت الصحة العالمية عن أسفها لعدم تبني مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أفشلت مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، بعد أن استخدمت الفيتو خلال التصويت.

وصوت 13 عضواً لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات، فيما امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن، الفيتو ضد المشروع.

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان دعا أمس، السبت، لإصلاح جذري لمجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن العالم أكبر من 5 دول دائمة العضوية في المجلس، وأنه لا يمكن قبول أن تتحكم 5 دول بمستقبل العالم.