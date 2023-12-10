المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

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الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024.. بدأت مصر اليوم الأحد أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة ثلاث أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري، وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية منذ الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 13 من ديسمبر، انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، لتعلن النتيجة يوم 18 من ديسمبر، وتضم قائمة المرشحين في الانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي رمز الشمس، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، المرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.

المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يدلي بصوته

وحرص المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في صباح اليوم الأحد أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من أدلي بصوته.

وأدلي الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته فى لجنة مدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة، بمصر الجديدة، وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع أصبعه في الحبر الفسفوري، بعد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح السيسي فريد زهران عبد السند يمامة حازم عمر

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