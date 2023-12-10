استجواب إيرانيين بشأن التخطيط لمهاجمة إسرائيليين في قبرص

كشفت صحيفة قبرصية، اليوم الأحد، عن اعتقال إيرانيين اثنين في قبرص لاستجوابهما بشأن التخطيط لشن هجمات على إسرائيليين يعيشون في قبرص.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن النسخة القبرصية من صحيفة “كاثيميريني” اليونانية دون ذكر مصادر، إنه يعتقد أن الشخصين كانا في المراحل الأولى لجمع معلومات استخباراتية عن أهداف إسرائيلية محتملة.

وأضافت الصحيفة أن المشتبه فيهما كانا لاجئين سياسيين على اتصال بشخص مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

ورفض مسؤول قبرصي كبير التعليق، مستشهدا بالسياسة المتعلقة بقضايا تتعلق بالأمن القومي.

ونفت طهران، وقوفها وراء أي مؤامرة لمهاجمة المواطنين الإسرائيليين في قبرص.