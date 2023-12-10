العاملون بالتربية والتعليم بشمال سيناء يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أدلي حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء اليوم الأحد، بصوته الإنتخابي في الاستحقاق الانتخابي للرئاسة وذلك بلجنة مدرسة الشهيدة الدكتورة بسمة سعيد راشد الابتدائية، ورافقة عدد من العاملين بالمديرية.



وأفاد رضوان، بأن المحافظة تشهد عرساً وطنياً جميلاً وذلك بخروجهم للأداء بأصواتهم في الانتخابات مؤكدين على حرصهم لتقديم الشكر والتقدير للحكومة المصرية لما قدمته لشعب سيناء في القضاء على الإرهاب وحفظ الأمن والأمان بالمحافظة.

وزير التربية والتعليم:



وقد تم تجهيز المدارس بكل ما تحتاجه العملية الانتخابية وأنه حسب توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تم إطلاق برنامجاً تدريبياً لمدة ثلاث أيام حول " تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدي الطلاب" طبقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.