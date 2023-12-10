عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود الكاجوال.. هنا الزاهد تستعرض جمالها برفقة والدتها.. شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام رفقة والدتها.

txt

بفستان جريء.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

txt

حقيبة تحمل علم فلسطين.. بشرى بإطلالة تبهر متابعيها | شاهد

وتألقت هنا الزاهد، مرتديه بنطال جينز باللون الرمادي الغامق، ونسقت معه بلوفر بسيط باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

واختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور هنا الزاهد 

هنا هنا الزاهد صور هنا الزاهد اطلالات هنا الزاهد اخبار هنا الزاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

الهيئة الوطنية: إقبال تاريخي وغير مسبوق على الانتخابات الرئاسية 2024

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

موضوعات متعلقة

منشطات طبيعية | ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة مع المكسرات؟

بفستان جريء.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

حقيبة تحمل علم فلسطين.. بشرى بإطلالة تبهر متابعيها | شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول فص من الثوم يوميا؟

لن تصدق.. إضافة هذا المكون على كوب من الماء يوميا ينقص الوزن سريعا

ماذا يحدث للجسم عند تناول الجرجير؟

لن تصدق.. نوع خضار تناوله يوميا ينقصك الوزن سريعا

لن تتوقع.. 3 أطعمة تخلصي من آلام المفاصل في الحال

ترشيحاتنا

تيدروس أدهانوم: انهيار تام لـ نظام الرعاية الصحية في غزة

نبيلة عبيد وأشرف زكي وإدوارد.. فنانون بالحبر الفسفوري أول أيام الانتخابات الرئاسية

رجال الأمن يقدمون المساعدة لكبار السن لدخول لجان التصويت

القوة الناعمة حاضرة| حكيم يغني أمام اللجنة.. العوضي: “بصوت من زمان”.. ولبلبة ومادلين طبر وسط الناخبين

القسام تعلن تفجير عبوة برميلية كبيرة في العشرات من جنود الاحتلال بغزة

67500 شهيد وجريح حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال غير مسبوق من سكان مدينة 15 مايو على لجان الانتخابات الرئاسية

هدى نجيب محفوظ في حوارها لـ«صدى البلد»: كتابي عن والدي تعرض للسرقة.. ورفضت عرضا بمليون دولار لنشر مؤلفاته خارج مصر

بالأسود الكاجوال.. هنا الزاهد تستعرض جمالها برفقة والدتها.. شاهد

رسالة مؤثرة من طفلة معجزة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صور

فيديو

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ