الموساد: ساعدنا قبرص في إحباط هجوم إيراني ضد أهداف إسرائيلية

أكد جهاز الموساد الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه ساعد السلطات الأمنية في قبرص على إحباط هجوم إيراني ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الجزيرة.

وأعلن أن السلطات في الجزيرة، بالتعاون معه، "أحبطت بنية تحتية إرهابية إيرانية خططت لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في قبرص".

وأضاف “بفضل نشاط مكافحة الإرهاب واعتقال الخلية من قبل الأجهزة الأمنية في قبرص، تم تلقي الكثير من المعلومات التي أدت إلى كشف التهديدات وأساليب العمل في قبرص وفي ساحات أخرى”.

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت وسائل إعلام قبرصية، عن اعتقال إيرانيين اثنين لاستجوابهما بشأن التخطيط لشن هجمات على إسرائيليين يعيشون في قبرص.

وقالت وكالة “رويترز” للأنباء، إنه يعتقد أن الشخصين كانا في المراحل الأولى لجمع معلومات استخباراتية عن أهداف إسرائيلية محتملة.

وأضافت أن المشتبه فيهما كانا لاجئين سياسيين على اتصال بشخص مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

ورفض مسؤول قبرصي كبير التعليق، مستشهدا بالسياسة المتعلقة بقضايا تتعلق بالأمن القومي.

ونفت طهران، وقوفها وراء أي مؤامرة لمهاجمة المواطنين الإسرائيليين في قبرص.