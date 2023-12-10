عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن دك قوات الاحتلال في خان يونس

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مقاتليها تمكنوا من دك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت كتائب القسام إنه تم  جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة وتحقق فيها إصابة مباشرة.

وأضافت أن مقاتليها تمكنوا أيضا من الإجهاز على 3 جنود من مسافة صفر بعد الإطباق على آلية عسكرية صهيونية في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة".

وقبل قليل، كشف الذراع العسكري لحماس عن معارك ضارية تم خوضها من مسافة صفر مع قوات العدو المتوغلة غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة ويوقعون قوة صهيونية خاصة بين قتيل وجريح بعد استهدافهم بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد

ومنذ 7 أكتوبر، يقول جيش الدفاع الإسرائيلي إن 425 جنديا قتلوا، معظمهم خلال هجوم 7 أكتوبر؛ بينما أصيب 1593 جنديا آخر بجروح، منهم 255 بجروح خطيرة، و446 بجروح متوسطة، و892 بجروح طفيفة.

وفي الهجوم البري في غزة، الذي بدأ في أواخر أكتوبر، قتل 97 جنديا وأصيب 559 آخرون. ومن بين الجنود الذين أصيبوا خلال العملية البرية، أصيب 127 بجروح خطيرة، و213 بجروح متوسطة و219 بجروح طفيفة.

وحاليا، يوجد حوالي 40 جنديا مصابا بجروح خطيرة، و221 جنديا بجروح متوسطة، و165 جنديا بجروح طفيفة مازالوا يخضعون للعلاج في المستشفى، وفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتم إجلاء الجنود المصابين في قطاع غزة من قبل وحدة البحث والإنقاذ التابعة للنخبة المحمولة بطائرات الهليكوبتر 669.

ووفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نفذت الوحدة 669 حوالي 300 عملية إجلاء طبي منفصلة، كما أخذت حوالي 600 جندي إلى المستشفيات في إسرائيل.

الهجوم البري الجناح العسكري الصحافة الفلسطينية العملية البرية المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطينية حماس حركة المقاومة الفلسطينية حماس حركة المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال قذائف الهاون قطاع غزة قوات الاحتلال قذيفة الياسين 105

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023 مهنيا وعاطفيا وصحيا

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

أثناء اقتحامها محيط المخيم.. تعطيل وإعطاب آليات عسكرية إسرائيلية في جنين

آداب دخول مكة المكرمة.. أمور يستحب فعلها عند الزيارة

رشقات صاروخية مكثفة.. المقاومة الفلسطينية تقصف قاعدة حتسريم الجوية الإسرائيلية وبئر السبع

هروب قوات الاحتلال .. المقاومة الفلسطينية تكشف تفاصيل فشل الهجوم البري في غزة

برشقات صاروخية.. " القسام" تعلن قصف مستوطنة سديروت

المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب.. وصافرات الإنذار تدوي بوسط إسرائيل

ترشيحاتنا

القسام تحيد ضابطا إسرائيليا وخمسة جنود من القوات الخاصة غربي جباليا

انتقادات شديدة.. تفاصيل محادثة فلاديمير بوتين مع رئيس حكومة الاحتلال

كيف تنشئ مشروعا صغيرا؟.. أهم مبادرات البنك المركزي الداعمة؟.. مسئول يشرح

المرصد الأورومتوسطي يطالب بفتح تحقيق دولي عاجل في جرائم الاحتلال |تفاصيل

«لافروف»: استخدام الهجوم على إسرائيل لتبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني «غير مقبول»

حاملين علم مصر.. شيخ وقسيس يقودان مسيرة انتخابية في المنيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد نور وسهر الصايغ وويزو وليلى عزالعرب يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

رافعة علم مصر.. مادلين طبر تشارك المصريين فرحة الانتخابات الرئاسية| فيديو

بفستان جريء.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

أحمد العوضي وحورية فرغلى ومحمود الليثى يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

شاهد.. محمد نور وسهر الصايغ وويزو وليلى عزالعرب يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

رافعة علم مصر.. مادلين طبر تشارك المصريين فرحة الانتخابات الرئاسية| فيديو

بالفهلوة|مقطع فيديو يثير الجدل بالسعودية لمحاولة إخراج «حجر» من عين مريض دون جراحة..شاهد

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ