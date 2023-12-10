عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومي المرأة بالمنيا: تدريب سيدات قرى مبادرة "حياة كريمة" على ريادة الأعمال

تدريب سيدات قرى حياة
تدريب سيدات قرى حياة كريمة بالمنيا

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جهوده في تنفيذ سلسلة دورات تدريبية على "ريادة الأعمال" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و مشروع تنمية الأسرة المصرية وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف التمكين الاقتصادي لسيدات قرى المبادرة بالمرحلة الثانية بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر ويعود بالنفع على المجتمع.

 

المنيا.. إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم وسط أجواء احتفالية.. فيديو وصور

محافظ المنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 ويشيد بوعي المواطنين.. صور

 

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن التدريب يستهدف الوصول للسيدات بالقرى المستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى (بنى مزارـ سمالوط)، حيث شملت الدورات التدريبية خلال الأسبوع الأول 125 سيدة بقرى (منشأة اليوسفى ـ شلقام ـ بنى صامت ـ اطسا البلد)، وذلك بمشاركة رائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين، وعدد من عضوات المجلس القومي للمرأة.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المجلس القومى للمرأة بالمنيا تحسين مستوى المعيشة تنمية الأسرة المصرية ريادة الاعمال ضمن المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

شوبير يكشف عن مفاجأة في مصير موديست مع الأهلي

هذا السبب يمنع انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

القسام تحيد ضابطا إسرائيليا وخمسة جنود من القوات الخاصة غربي جباليا

انتقادات شديدة.. تفاصيل محادثة فلاديمير بوتين مع رئيس حكومة الاحتلال

كيف تنشئ مشروعا صغيرا؟.. أهم مبادرات البنك المركزي الداعمة؟.. مسئول يشرح

المرصد الأورومتوسطي يطالب بفتح تحقيق دولي عاجل في جرائم الاحتلال |تفاصيل

«لافروف»: استخدام الهجوم على إسرائيل لتبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني «غير مقبول»

حاملين علم مصر.. شيخ وقسيس يقودان مسيرة انتخابية في المنيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد نور وسهر الصايغ وويزو وليلى عزالعرب يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

رافعة علم مصر.. مادلين طبر تشارك المصريين فرحة الانتخابات الرئاسية| فيديو

بفستان جريء.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام | شاهد

أحمد العوضي وحورية فرغلى ومحمود الليثى يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

شاهد.. محمد نور وسهر الصايغ وويزو وليلى عزالعرب يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

رافعة علم مصر.. مادلين طبر تشارك المصريين فرحة الانتخابات الرئاسية| فيديو

بالفهلوة|مقطع فيديو يثير الجدل بالسعودية لمحاولة إخراج «حجر» من عين مريض دون جراحة..شاهد

وزن زائد.. إطلالة صادمة للكينج محمد منير في أحدث ظهور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ