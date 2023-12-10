قومي المرأة بالمنيا: تدريب سيدات قرى مبادرة "حياة كريمة" على ريادة الأعمال

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، جهوده في تنفيذ سلسلة دورات تدريبية على "ريادة الأعمال" ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و مشروع تنمية الأسرة المصرية وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بهدف التمكين الاقتصادي لسيدات قرى المبادرة بالمرحلة الثانية بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة لتلك الأسر ويعود بالنفع على المجتمع.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن التدريب يستهدف الوصول للسيدات بالقرى المستهدفة بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى (بنى مزارـ سمالوط)، حيث شملت الدورات التدريبية خلال الأسبوع الأول 125 سيدة بقرى (منشأة اليوسفى ـ شلقام ـ بنى صامت ـ اطسا البلد)، وذلك بمشاركة رائدات المجلس ومجموعة من الشباب المتطوعين، وعدد من عضوات المجلس القومي للمرأة.