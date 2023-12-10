القسام تحيد ضابطا إسرائيليا وخمسة جنود من القوات الخاصة غربي جباليا

أفادت كتائب القسام، اليوم الأحد، باستهداف قوات خاصة إسرائيلية متمركزة في منازل مفخخة غربي جباليا.

واستهدفت القسام قات الاحتلال بعبوات مضادة للأفراد، مؤكدةً تمكّن مقاتليها من قتل 6 جنود صهاينة بينهم ضابط في الهجوم.

وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد: "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105".

وقالت كتائب القسام، اليوم الأحد: "تعاملنا مع 10 جنود صهاينة من المسافة صفر في منطقة الفالوجا شمالي قطاع غزة".

وكانت قد طلبت دول أوروبية من قادة الاتحاد الأوروبي مناقشة الوضع في غزة هذا الأسبوع والدعوة بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية دائمة، تنهي الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

