عاجل.. الوطنية للانتخابات تعلن راحة ساعة بجميع اللجان للقضاة والمشرفين

أفادت قناة اكستر نيوز، في نبأ عاجل منذ قليل، بان الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية أعلنت عن راحة لمدة ساعة بجميع اللجان على مستوى محافظات الجمهورية للقضية والقائمين على العملية الانتخابية.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كل لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ووقفت الهيئة من خلال تواصلها الدائم والمستمر مع اللجان العامة، ولجان المتابعة واللجان الفرعية إلى وجود إقبال كثيف غير مسبوق من جمهور الناخبين في مختلف المحافظات؛ فسارعت بالدفع بالعديد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين أمام هذه اللجان. وذلك في إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على تيسير عملية الاقتراع قدر المستطاع في ضوء الإقبال الكبير من المواطنين والذي فاق كل التوقعات.