عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بمدن بنها وطوخ وكفر شكر.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية علي اللجان الانتخابيه بمدن بنها وكفر شكر وطوخ للوقوف على انتظام العملية الانتخابية داخل مقار اللجان، مشيدا بمستوى التنظيم وتأمين اللجان موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين ومنع التكدس على أبواب اللجان الانتخابية.
وشملت الجولة بمدينة بنها تفقد لجان مدرسة طه حسين بجوار نادى الشرطة ولجان مدرسة سعد زعلول ولجان مدرسة بنها الثانوية بنات.
وفي مدينة كفر شكر تفقد المحافظ لجان مدرسة الحرية ولجان مدرسة كفر شكر الابتدائية ولجان مدرسة اسنيت الثانوية، وفي مدينة طوخ تفقد المحافظ لجان مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد حسن ولجان مدرسة محمد فهمى الطوخي.
وأكد الهجان أن اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في محافظة القليوبية في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية ، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة حوالي 3 مليون و512 ألف و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.
وكان الهجان قد أجري اتصالا بجميع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة  إطمئن خلاله علي انتظام سير العملية الإنتخابية منذ فتح اللجان، موجهًا بضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة للمشهد الانتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

IMG-20231210-WA0183
IMG-20231210-WA0183
IMG-20231210-WA0184
IMG-20231210-WA0184
IMG-20231210-WA0182
IMG-20231210-WA0182
القليوبية الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية انتظام سير العمل سير العملية الانتخابية مدينة كفر شكر مدينة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الحكومة تعتزم تحرير سوق الغاز الطبيعي.. ماذا يعني القرار وأهميته للقطاع الخاص؟

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

موضوعات متعلقة

إقبال كبير من طلاب جامعة بنها للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.. صور

محافظ القليوبية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين ببنها

احتشاد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ببنها.. صور

ذوو الهمم يشاركون في الانتخابات الرئاسية بلجان القليوبية

بالأعلام.. إقبال من السيدات أمام لجان الانتخابات الرئاسية في القليوبية

فرق طبية لإجراء التحاليل للناخبين أمام لجان الانتخابات الرئاسية بالقليوبية ..صور

كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في الاستحقاقات الرئاسية بالقليوبية.. صور

إقبال من مواطني القليوبية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.. صور

ترشيحاتنا

مدبولي يحث المواطنين علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عُرس انتخابي.. أغانٍ ورقص للناخبين في شوارع أسوان بانتخابات الرئاسة

رغم تعرضه لوعكة صحية.. مصطفي يحرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

أغبى شخص ذكي.. صدام كبير بين نجل الرئيس الأمريكي وإيلون ماسك

سويلم: يجب تقديم المساعدة للدول في تقييم الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية

استئناف التصويت في لجان الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء ساعة الراحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغاريد لبلبة وغناء حكيم|20 صورة لنجوم الفن يحتفلون مع المواطنين بالانتخابات الرئاسية

منهم جابي خوري.. تعرف على المكرمين بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مشاهد من قلب الانتخابات| وفاة ناخبين.. مريض يدلي بصوته من الإسعاف.. ومعتمر يتوجه للجنة بملابس الإحرام

رئيس جامعة حلوان والطلاب وأعضاء المجلس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

طفلة مصابة بالتوحد تثير ضجة عبر السوشيال ميديا |شاهد ماذا فعلت

«الدم بقى ميه».. مهندس دار السلام يعترف بإنهاء حياة والديه وشقيقه «فيديوجراف»

زغاريد لبلبة وغناء حكيم|20 صورة لنجوم الفن يحتفلون مع المواطنين بالانتخابات الرئاسية

بعد ظهور صادم لابنته.. أحمد الفيشاوى يحلق شعر على الزيرو.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ