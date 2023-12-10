محافظ القليوبية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية بمدن بنها وطوخ وكفر شكر.. صور

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة ميدانية علي اللجان الانتخابيه بمدن بنها وكفر شكر وطوخ للوقوف على انتظام العملية الانتخابية داخل مقار اللجان، مشيدا بمستوى التنظيم وتأمين اللجان موجها بضرورة توفير كافة سبل الراحة للناخبين ومنع التكدس على أبواب اللجان الانتخابية.

وشملت الجولة بمدينة بنها تفقد لجان مدرسة طه حسين بجوار نادى الشرطة ولجان مدرسة سعد زعلول ولجان مدرسة بنها الثانوية بنات.

وفي مدينة كفر شكر تفقد المحافظ لجان مدرسة الحرية ولجان مدرسة كفر شكر الابتدائية ولجان مدرسة اسنيت الثانوية، وفي مدينة طوخ تفقد المحافظ لجان مدرسة الشهيد محمد عبد الحميد حسن ولجان مدرسة محمد فهمى الطوخي.

وأكد الهجان أن اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في محافظة القليوبية في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية ، حيث يبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة حوالي 3 مليون و512 ألف و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة.

وكان الهجان قد أجري اتصالا بجميع رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة إطمئن خلاله علي انتظام سير العملية الإنتخابية منذ فتح اللجان، موجهًا بضرورة المتابعة الميدانية على مدار الساعة للمشهد الانتخابي والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين حفاظًا على انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة.

IMG-20231210-WA0183

IMG-20231210-WA0184