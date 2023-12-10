عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أطول مسيرة لحزب مستقبل وطن فى الانتخابات الرئاسية من التجمع للعاصمة الإدارية ..صور

صدى البلد

احتشد آلاف المواطنين فى مسيرة انتخابية هى الأكبر من نوعها فى تاريخ العملية الانتخابية فى مصر، حيث انطلقت من مقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن فى التجمع الخامس ومنه إلى العاصمة الإدارية الجديدة وسط حفاوة كبيرة من المواطنين فى مشهد يعبر عن الزخم الكبير المصاحب للانتخابات الرئاسية 2024.

قاد المسيرة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، بحضور المهندس محمود طاهر الرئيس التنفيذي لشركة النيل للتطوير العقارى، وبمشاركة عدد ضخم من المواطنين وأبناء حزب مستقبل وطن  وأبناء مجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري، رافعين أعلام مصر تعبيرا عن فرحتهم بالمشهد الانتخابى واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

وردد المشاركون فى المسيرة هتافات "تحيا مصر"، ورفعوا شعارات تدعو للمشاركة والاقبال على التصويت باعتباره واجب وطني على كل مصرى له حق التصويت ،كما دعا المشاركون فى المسيرة وسائل الاعلام الاجنبية إلى تسليط الضوء على مشاركة المصريين بكثافة فى الانتخابات وإظهار هذا المشهد الحضارى للعالم كله.

وقال المهندس محمود طاهر إن هذه المسيرة التي قادها حزب مستقبل وطن بحضور رموزه، جاءت ردًا  للجميل للدولة المصرية التي تحمل على عاتقها مسؤولية تحقيق التنمية الشاملة وعرفانًا بالدور التاريخى للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب القرار الشجاع بإنشاء العاصمة الإدارية لتكون قاطرة منجزات الجمهورية الجديدة.

وأكد أن المصريين أظهروا معدنهم الحقيقى من خلال الحشد الهائل أمام اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر ليدلوا بأصواتهم ويقولون كلمتهم فى تشكيل مستقبل وطنهم واستمرار مسيرته الناصعة.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الحكومة تعتزم تحرير سوق الغاز الطبيعي.. ماذا يعني القرار وأهميته للقطاع الخاص؟

«الكهرباء مش هتقطع تاني».. مفاجأة غير متوقعة بشأن خطة تخفيف الأحمال أخيرًا

المرشحون الأربعة أمام الصناديق| السيسي يصوت من مصر الجديدة.. زهران بالوشاح الفلسطيني.. يمامة يحيي الناخبين.. وعمر: “الكل لازم ينتخب”

ترشيحاتنا

رغم تعرضه لوعكة صحية.. مصطفي يحرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

أغبى شخص ذكي.. صدام كبير بين نجل الرئيس الأمريكي وإيلون ماسك

سويلم: يجب تقديم المساعدة للدول في تقييم الخسائر الناتجة عن التغيرات المناخية

استئناف التصويت في لجان الانتخابات الرئاسية عقب انتهاء ساعة الراحة

رئيس هيئة الاستعلامات: إعلام العالم يشهد بانتظام الانتخابات الرئاسية في مصر

قيادات الزراعة والعاملون بها يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زغاريد لبلبة وغناء حكيم|20 صورة لنجوم الفن يحتفلون مع المواطنين بالانتخابات الرئاسية

منهم جابي خوري.. تعرف على المكرمين بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مشاهد من قلب الانتخابات| وفاة ناخبين.. مريض يدلي بصوته من الإسعاف.. ومعتمر يتوجه للجنة بملابس الإحرام

رئيس جامعة حلوان والطلاب وأعضاء المجلس يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

فيديو

طفلة مصابة بالتوحد تثير ضجة عبر السوشيال ميديا |شاهد ماذا فعلت

«الدم بقى ميه».. مهندس دار السلام يعترف بإنهاء حياة والديه وشقيقه «فيديوجراف»

زغاريد لبلبة وغناء حكيم|20 صورة لنجوم الفن يحتفلون مع المواطنين بالانتخابات الرئاسية

بعد ظهور صادم لابنته.. أحمد الفيشاوى يحلق شعر على الزيرو.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ