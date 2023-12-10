أطول مسيرة لحزب مستقبل وطن فى الانتخابات الرئاسية من التجمع للعاصمة الإدارية ..صور

احتشد آلاف المواطنين فى مسيرة انتخابية هى الأكبر من نوعها فى تاريخ العملية الانتخابية فى مصر، حيث انطلقت من مقر الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن فى التجمع الخامس ومنه إلى العاصمة الإدارية الجديدة وسط حفاوة كبيرة من المواطنين فى مشهد يعبر عن الزخم الكبير المصاحب للانتخابات الرئاسية 2024.

قاد المسيرة النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، بحضور المهندس محمود طاهر الرئيس التنفيذي لشركة النيل للتطوير العقارى، وبمشاركة عدد ضخم من المواطنين وأبناء حزب مستقبل وطن وأبناء مجموعة النيل والأهرام للتطوير العقاري، رافعين أعلام مصر تعبيرا عن فرحتهم بالمشهد الانتخابى واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

وردد المشاركون فى المسيرة هتافات "تحيا مصر"، ورفعوا شعارات تدعو للمشاركة والاقبال على التصويت باعتباره واجب وطني على كل مصرى له حق التصويت ،كما دعا المشاركون فى المسيرة وسائل الاعلام الاجنبية إلى تسليط الضوء على مشاركة المصريين بكثافة فى الانتخابات وإظهار هذا المشهد الحضارى للعالم كله.

وقال المهندس محمود طاهر إن هذه المسيرة التي قادها حزب مستقبل وطن بحضور رموزه، جاءت ردًا للجميل للدولة المصرية التي تحمل على عاتقها مسؤولية تحقيق التنمية الشاملة وعرفانًا بالدور التاريخى للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب القرار الشجاع بإنشاء العاصمة الإدارية لتكون قاطرة منجزات الجمهورية الجديدة.

وأكد أن المصريين أظهروا معدنهم الحقيقى من خلال الحشد الهائل أمام اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر ليدلوا بأصواتهم ويقولون كلمتهم فى تشكيل مستقبل وطنهم واستمرار مسيرته الناصعة.