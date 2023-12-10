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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد تنس الطاولة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

معتز عاشور رئيس الاتحاد
معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة

حرص معتز عاشور، رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، عضو اللجنة الأولمبية المصرية، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في اليوم الأول والتي تقام على مدار ثلاثة أيام.

وتواجد عاشور في بلدته بمحافظة كفر الشيخ وتحديدا في مدينة دسوق من أجل التواجد في لجنته الانتخابية والإدلاء بصوته.

كما كان في استقباله المستشار إسلام أبوعيطة رئيس اللجنة والذي حرص على استقبال الناخبين بترحاب وحرص على تسهيل العملية الانتخابية على الجميع.

وأشاد رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة بسهولة العملية الانتخابية وحسن الاستقبال الذي يقوم به المستشار إسلام أبوعيطة لجميع الناخبين ومساهمته في نجاح العملية الانتخابية في يومها الأول الذي يشهد إقبال كثيف من المصريين.

وحث معتز عاشور الجميع للذهاب للجان والمشاركة في العملية الانتخابية والمساهمة في اختيار رئيس مصر الفترة المقبلة والتأكيد للعالم على وعي المصريين وحرصهم على المشاركة في بناء مستقبل البلاد.

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