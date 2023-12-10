عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين في غزة

أبو عبيدة
أبو عبيدة

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تدمير 180 آلية عسكرية إسرائيلية جزئيا أو كليا خلال 10 أيام، مؤكدا قتل عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين بشكل محقق.

وأضاف أبو عبيدة، فبي بيان عسكري: “مجاهدونا هاجموا الآليات الصهيونية بقذائف الياسين 105 والتاندوم وعبوات الشواظ.. وهاجمنا قوات راجلة متحصنة في البنايات بقذائف مضادة للأفراد وأجهزنا عليها من مسافة صفر”.

وتابع: “كتائب القسام قصفت مناطق عدة في غلاف غزة وعسقلان بعشرات الصواريخ المتنوعة، وتصدينا لقوات العدو المتمركزة بمحاور ما قبل انتهاء الهدنة أو المتوغلة بمحاور جديدة”.

وأكد أبو عبيدة، أن “العدو فشل في محاور القتال وسيفشل كلما استمر عدوانه وكلما تعقدت خيبته”، مشيرا إلي أن “الهدنة المؤقتة أثبتت مصداقيتنا وأن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بشروطنا”.

وأكد أن “العدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى من القطاع”.

وقال أبو عبيدة، إن “تكرار إعلان هدف القضاء على المقاومة كلام للاستهلاك المحلي الإسرائيلي ولإرضاء اليمين المتعطش للدماء”.

وأكد أن “العدو لا يزال يتلقى منا الضربات والقادم أعظم”.

وأضاف أبو عبيدة: “نجدد التأكيد أن ما يحققه العدوان البري هو التدمير والقتل العشوائي فقط”.

وأبو عبيدة: “نفذنا عددا كبيرا من العمليات النوعية بين مهاجمة القوات الراجلة والقنص وتفجير الألغام”.

وأوضح أن “العدو لا يزال يتلقى الضربات الموجعة والتي كان آخرها في قلب القدس وأنحاء الضفة”، مؤكدا تنفيذ “عددا كبيرا من العمليات النوعية بين مهاجمة القوات الراجلة والقنص وتفجير الألغام”.

وأضاف أبو عبيدة: لا خيار أمامنا إلا القتال لمواجهة المحرقة التي يقوم بها العدو بهدف كسر إرادة شعبنا

ولفت إلي أن “لا العدو الصهيوني ولا داعموه يستطيعون أخذ أسراهم أحياء دون تبادل ونزول عند شروط المقاومة والقسام”.

حماس المقاومة الفلسطينية أبو عبيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عددا كبيرا من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الهيئة الوطنية: إقبال تاريخي وغير مسبوق على الانتخابات الرئاسية 2024

موضوعات متعلقة

تهجير 1.4 مليون فلسطيني.. جيش الاحتلال يقصف 22 ألف هدف بغزة منذ بدء الحرب

بسبب الحروب.. شركة أمريكية تكشف عن نقص عالمي في أهم مورد عسكري

بسبب ترامب.. تحذيرات من "كابوس" يهدد حلف الناتو

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة مصابيه منذ بدء الهجوم البري على غزة

إعلام لبناني: غارات إسرائيلية تدمر حيا كاملا في بلدة عيترون بالجنوب

مخاوف على حياة زيلينسكي.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر من كارثة في أوكرانيا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مركز قيادة لـ حزب الله في لبنان

أغبى شخص ذكي.. صدام كبير بين نجل الرئيس الأمريكي وإيلون ماسك

ترشيحاتنا

أبو عبيدة: لن يتم إطلاق سراح الرهائن دون مبادلتهم بأسرى فلسطينيين

جمعية مجاهدي سيناء: الجهد المبذول في أرض الفيروز وراء إقبال المواطنين بانتخابات الرئاسة

ضربات قوية.. سرايا القدس تعلن نسف منزل داخله عدد كبير من جنود الاحتلال

تيدروس أدهانوم: انهيار تام لـ نظام الرعاية الصحية في غزة

نبيلة عبيد وأشرف زكي وإدوارد.. فنانون بالحبر الفسفوري أول أيام الانتخابات الرئاسية

رجال الأمن يقدمون المساعدة لكبار السن لدخول لجان التصويت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إقبال غير مسبوق من سكان مدينة 15 مايو على لجان الانتخابات الرئاسية

هدى نجيب محفوظ في حوارها لـ«صدى البلد»: كتابي عن والدي تعرض للسرقة.. ورفضت عرضا بمليون دولار لنشر مؤلفاته خارج مصر

بالأسود الكاجوال.. هنا الزاهد تستعرض جمالها برفقة والدتها.. شاهد

رسالة مؤثرة من طفلة معجزة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.. صور

فيديو

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ