خلال 24 ساعة فقط.. أبو عبيدة يعلن حصيلة خسائر فادحة لجيش الاحتلال

أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، تدمير 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال أبو عبيدة: “تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة، واستهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق”.

أبو عبيدة: دك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون

وأضاف: “كما تمكن مجاهدو القسام من دك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.

وكانت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت اليوم الإثنين، قصف موقع كرم أبو سالم وقاعدة أميتاي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي برشقات صاروخية مركزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري، "فجرنا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ثاقب واستهدفنا آليتين أخريين بقذائف التاندوم بمحور التقدم شرق مدينة غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قصف مستوطنتي "سديروت" و "نتيفوت" برشقات صاروخية.