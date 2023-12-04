عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة فقط.. أبو عبيدة يعلن حصيلة خسائر فادحة لجيش الاحتلال

أبو عبيدة
أبو عبيدة

أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الإثنين، تدمير 28 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال أبو عبيدة: “تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة، واستهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق”.

أبو عبيدة: دك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون

وأضاف: “كما تمكن مجاهدو القسام من دك التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني”.

وكانت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أعلنت اليوم الإثنين، قصف موقع كرم أبو سالم وقاعدة أميتاي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي برشقات صاروخية مركزة.

txt

وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حماس في جنوب غزة بمصير "الشمال"

txt

وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل طالبت بيروت بتنفيذ القرار 1701.. فما هو ؟

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري، "فجرنا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة ثاقب واستهدفنا آليتين أخريين بقذائف التاندوم بمحور التقدم شرق مدينة غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قصف مستوطنتي "سديروت" و "نتيفوت" برشقات صاروخية.

كتائب القسام حماس المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال أبو عبيدة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب علي غزة فورا

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

رسميا.. وزير شؤون الديوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

بوتين يعلن إرسال حبوب روسية إلى 6 دول أفريقية

أمريكا تستعد لتوجيه ضربة قوية للرئيس الأوكراني.. تفاصيل

وزير الخارجية اللبناني: إسرائيل طالبت بيروت بتنفيذ القرار 1701.. فما هو ؟

بوتين: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اكتسب ملامح كارثة إنسانية حقيقية

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة بشأن الحرب في قطاع غزة

العراق.. مصرع 5 عناصر من ميليشيا موالية لإيران بغارة أمريكية في كركوك

ضربات صاروخية مكثفة.. المقاومة الفلسطينية تقصف مواقع لجيش الاحتلال

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف موعد انتهاء الحرب في غزة

ترشيحاتنا

يتبقى أسبوع| الفيفا يفجر مفاجأة عن بث مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

بوتين يزور السعودية والإمارات هذا الأسبوع

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

قطر تشكر مصر على تسهيل نقل الفلسطينيين للعلاج في الدوحة

خلال 24 ساعة فقط.. أبو عبيدة يعلن حصيلة خسائر فادحة لجيش الاحتلال

ردع وتصدٍ لأي عدو.. محفوظ مرزوق: الفرقاطة "الجبار" الأحدث في العالم |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول كلمة قالتها.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد رحيل والدها.. شاهد

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

الرابر الأميركي ماكليمور يثير الجدل من جديد بسبب غزة وإسرائيل ..شاهد

أشبه بـ روميو وجولييت.. قصة حب مثيرة جمعت أشرف عبدالغفور وزوجته "شمعة"

فيديو

على هامش معرض إيديكس 2023..وزير الدفاع يلتقى عدداً من قادة الوفود العسكرية

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ