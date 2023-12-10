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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

67500 شهيد وجريح حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، استشهاد 18 ألف فلسطيني، وإصابة 49500 آخرين في القطاع، منذ 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف 22 ألف هدف في قطاع غزة جوا وبحرا وبرا منذ بدء الحرب.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه “منذ استئناف الأعمال القتالية، هاجم الجيش الإسرائيلي أكثر من 3,500 هدف في قطاع غزة، جوا وبحرا وبرا”.

وأضاف: “تظهر أرقام الجيش الإسرائيلي أن 1.4 مليون من سكان غزة قد غادروا منازلهم نتيجة للحرب، معظمهم من الشمال إلى الجنوب”.

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وتابع: “يدرس الجيش الإسرائيلي إنشاء منطقة أمنية في قطاع غزة، مماثلة للمنطقة التي كانت قائمة في جنوب لبنان حتى مايو 2000، مع وجود مواقع أمامية بالقرب من الحدود على جانب غزة”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “يظهر من فحص أجرته المخابرات العسكرية أن ما بين 50٪ و70٪ من سكان غزة الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة ليسوا إرهابيين ولا مشتبه بهم كإرهابيين”.

الصحة الفلسطينية غزة قطاع غزة

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