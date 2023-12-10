في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

مع انطلاق اليوم الأول من الانتخابات المصرية 2024، انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لرجل رسم العلم المصري على شاربه، حيث جعله مقسمًا بين ألوان: «الأحمر والأبيض والأسود» والنسر في منتصفه باللون الأصفر.

وأثارت صورة الرجل الذي رسم علم مصر على شاربه حالة من الجدل، فيما دعمه البعض استغرب البعض الآخر تصرفه.

الانتخابات الرئاسية 2024

أتاحت الهيئة للمواطنين إمكانية الاستعلام عن مقرات لجانهم الانتخابية تسهيلا عليهم في عملية الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث يستطيع المواطن معرفة لجنته الانتخابية من الهاتف المحمول أو الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص به في لحظات عبر إدخال الرقم القومي الخاص به في الأيقونة المخصصة لذلك.

يمكنك الاستعلام عن مكان لجنتك الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي:

https://www.elections.eg

ويتطلب معرفة مكان اللجنة من خلال موقع الانتخابات الرسمي إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.