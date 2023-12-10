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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يسعي الكثير من المواطنين إلى معرفة لجانهم الانتخابية خاصة مع فتح الانتخاب اليوم التاسعة صباح حيث تستمر عملية التصويت على الانتخابات الرئاسية فى الفترة من اليوم الأحد وحتي 12 ديسمبر الحالي .


طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية


تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار ثلاثة أيام وهى الأحد، والاثنين، والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وتعمل اللجان الانتخابية اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

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وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم، من الساعة التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء.

وهناك العديد من الطرق التي يمكن للمواطنين الاستعلام عن اللجان التي يدلي بصوته بها والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

-  من خلال الموقع الرسمي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات.

-  من خلال الصفحة الرسمية لـ الهيئة الوطنية للانتخابات على فيسبوك.

- عبر البريد الإلكتروني «[email protected]».

- خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم (141).

- خدمة الاستعلام بالرسائل القصيرة (5151).


خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

- تبدأ أولي خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية الدخول على الموقع الرسمي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات.

- إدخال الرقم القومي للناخب المكون من 14 رقم من اليسار إلى اليمين.

-  الضغط على «استعلم»

-  بعدها يظهر لك اللجنة الانتخابية والمحافظة التي تقع فيها، وتبعيتها لأى قسم شرطة.

- عنوان اللجنة الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية.

- يظهر الرقم في الكشوف.


وانطلقت عملية التصويت الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر، اليوم الأحد 10 ديسمبر الجاري، على أن تستمر لمدة 3 أيام، تنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري.

كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي


وتتيح الهيئة الوطنية للانتخابات لمواطنيها، خدمة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي في الانتخابات الرئاسية

- يتم الدخول على موقع الهيئة القومية للانتخابات

- يتم إدخال الرقم القومي.

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- فى هذه الخطوة يتم الضغط على زر «استعلم».

- وأخيرًا، يظهر عنوان اللجنة الانتخابية.
 

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