رئيس الحركة المصرية : مشهد إقبال الناخبين يعكس وعي الشعب

أدلي اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة المصرية بصوته الانتخابي منذ قليل بمقر لجنته الانتخابية في مصر الجديدة ، وأكد في تصريحات إعلامية له عقب الادلاء بصوته ان مصر ستبقي بلدا عظيمة بشعبها ومؤسساتها وأجهزتها وقيادتها وما نشهده من اقبال من الناخبين امام اللجان مؤشر ايجابي يعكس وعي الشعب وحرصه علي مستقبل بلدة ضد حملات التشويه والتشكيك .

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن الوقت حرج والظروف الإقليمية المحيطة بنا صعبة وتواجه الدولة تحديات جسيمة والمشهد أحوج منا جميعا إلى ضرورة إعلاء مصلحة الدولة والالتفاف حول قيادتها السياسية لحين العبور من هذا النفق المظلم الذي فرضته التداعيات الدولية والنزاعات الاقليمية في المنطقة .

ووجه رؤوف السيد علي، نداء الي كل المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات لان صوتنا الانتخابي وبالاخص في ظل هذه الظروف الصعبة امانة تقتضي من الجميع المبادرة بالمشاركة في اهم استحقاق انتخابي تشهده مصر لاختيار رئيس قادر علي حماية مصر وحماية امنها القومي .