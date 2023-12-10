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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«القصبي»: الخبراء سيقفون أمام مشهد المصريين اليوم في اللجان الانتخابية بالدراسة والتحليل

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية في مجلس النواب المصري، إن مشهد المصريين في انتخابات الرئاسة أمام اللجان، يعكس عظمة الشعب المصري، وقيمة الدولة المصرية، وسيقف المحللون الاستراتيجيون أمام مشهد المصريين اليوم بالدراسة والتحليل.

وأضاف خلال مدخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الشعب المصري اليوم يرسل رسالة للعالم أنه يقف صفا واحدا مع الدولة، ومؤسسات الدولة مؤسسات قوية، ومنذ الصباح الباكر 11 ألفا و631 لجنة عبر 27 محافظة، انتظمت في استقبال الناخبين، ونحيي الهيئة الوطنية على هذا الجهد، ونحيي قضاة مصر الواقفين على الصناديق بحيادية تامة.

حجم التهديدات

ولفت إلى أن المصريين يعون تماما حجم التهديدات التي تحيط بمصر من كل الاتجاهات، وما زال أمامنا يومان من الانتخابات، نثبت فيها أن مصر دولة قوية، لها طبيعة خاصة، وعلى كل المنظمات التي تعمل ضد مصر حول العالم، أن تعيد حساباتها، ونحن نقدم اليوم رئيس للدولة المصرية خلفه شعب قوي، ليتحدث بمنتهى القوة عن هذا الوطن، ويتحدى كل المخاطر التي لا تخفى على أحد.

ونوه بأن الدولة المصرية استطاعت الفترة الماضية أن تنجز إنجازات كبيرة جدا، ومنها التخلص من الإرهاب وتطوير البنية التحتية، ونناشد كل المصريين خلال اليومين المقبلين في الانتخابات، أن يعطو رسالة لـ22 ألف مراقب للانتخابات بأن هذه هي مصر، وهذا هو شعبها، وبعد الانتخابات سيكون هناك اصطفاف شعبي؛ لأننا مؤمنين بقضية الإنسان والتعبير ومع وجود مؤسسات قوية.

وأكد أن المصريين اليوم، وبخاصة الأحزاب، يعملون على إعلاء المصلحة الوطنية، وبدأ ذلك بمشهد الحوار الوطني الذي نجح في جعل جميع الأحزاب تعمل لصالح الدولة المصرية، ولا تقسم الشعب المصري.

الحوار الوطني الدولة المصرية الدكتور عبد الهادى القصبى الناخبين المصلحة الوطنية المصريين عبد الهادى القصبى

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