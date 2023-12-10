رد الجميل.. ريهام عبد الغفور تواسي أحمد حلمي في عزاء شقيقه

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على رد الجميل لزميلها الفنان أحمد حلمي بحضور عزاء شقيقه مساء اليوم في مسجد الشرطة، بعد أيام من حضوره جنازة وعزاء والدها الفنان أشرف عبد الغفور.

وبدأ منذ قليل، عزاء الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمي في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، والذى رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وحضر الفنان أحمد حلمي، إلى المسجد ليتلقى واجب العزاء في شقيقه الأكبر، حيث ظهرت عليه ملامح الحزن والإرهاق.

وانهار أحمد حلمي داخل مسجد ناصر في بنها بمحافظة القليوبية، خلال صلاة الجنازة على شقيقه خالد حلمي، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، الذي وافته المنية اليوم.

وأعلنت عائلة الفنان أحمد حلمي صباح يوم الجمعة الماضي ، وفاة شقيقهم الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.

وقالت الأسرة إن تشييع الجثمان من مسجد ناصر بالفلل فى مدينة بنها عقب صلاة الجمعة وتتلقى الأسرة العزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية ببنها اليوم.

ونعت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي شقيقها الأكبر علي صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، وكتبت: "أخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".