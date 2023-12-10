عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة السعيدية الثانوية|شاهد

ابراهيم الشهابي نائب
ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

قام ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، 2024، بمدرسة السعيدية الثانوية المخصصة للمغتربين، وذلك بحضور اللواء ذكي ممدوح رئيس حي جنوب الجيزة وسمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكد نائب محافظ الجيزة، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد،  في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

IMG_٢٠٢٣١٢١٠_١٩٣٤٣٢
IMG_٢٠٢٣١٢١٠_١٩٣٤٣٢
IMG_٢٠٢٣١٢١٠_١٩٣٤١٧
IMG_٢٠٢٣١٢١٠_١٩٣٤١٧
IMG_٢٠٢٣١٢١٠_١٩٣٢٤٧
IMG_٢٠٢٣١٢١٠_١٩٣٢٤٧
IMG_٢٠٢٣١٢١٠_١٩٣٣٠٩
IMG_٢٠٢٣١٢١٠_١٩٣٣٠٩
اعلان النتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الحزب المصري الديمقراطي المرشح الرئاسي حازم عمر المرشح الرئاسي عبد السند يمامة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي فريد زهران المرشحين فى انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 حى جنوب الجيزة حق دستوري حزب الوفد رئيس حى جنوب الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

ضربات قوية.. سرايا القدس تعلن نسف منزل داخله عدد كبير من جنود الاحتلال

شاهد| ماذا قال المرشح عبد السند يمامة عن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية؟

موضوعات متعلقة

رجال الداخلية يحملون كبار السن وذوي الهمم لمساعدتهم للوصول إلى اللجان الانتخابية|شاهد

احتشاد المواطنين أمام مقرات لجان الانتخابات الرئاسية بجنوب الجيزة|شاهد

محافظ الجيزة يتفقد اللجان لمتابعة انتظام وسير العملية الانتخابية.. شاهد

وطني أهم من صحتي.. مسنة تحرص على المشاركة بالانتخابات الرئاسية في الجيزة|شاهد

محافظ الجيزة يدلي بصوته في مدرسة عثمان بن عفان بالعمرانية.. شاهد

بأعلام مصر.. احتشاد الناخبين أمام لجان الانتخابات الرئاسية في العمرانية|شاهد

محافظ الجيزة يعلن جاهزية اللجان الإنتخابية لاستقبال الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم

نائب محافظ الجيزة يتفقد مقار لجان الانتخابات الرئاسية بمراكز ومدن الجنوب|شاهد

ترشيحاتنا

يداعب الأطفال ويساعد الكبار.. موقف إنساني لمحافظ أسوان في انتخابات الرئاسة.. بالفيديو

رغم نفي عسكريين لاكاذيبه.. تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن استسلام قوات حماس

فريضة شرعية.. أحمد كريمة يوجه تحذيرا عاجلا للممتنع عن الانتخابات الرئاسية

قبل انتهاء اليوم الأول.. توافد المواطنين بالمرج على لجان الانتخابات الرئاسية 2024

الأهلي يعلن الزي الرسمي لبعثة أبطال إفريقيا بكأس العالم للأندية| شاهد

قبل الغلق .. شاهد إقبال كثيف علي لجان العياط في الانتخابات الرئاسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

حقيبة بألوان علم فلسطين.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بملابس ملفتة .. ميريان نور الدين تثير الجدل بجمالها

بحضور منى زكي.. بدء عزاء شقيق أحمد حلمي بمسجد الشرطة |صور

فيديو

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ