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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

يداعب الأطفال ويساعد الكبار.. موقف إنساني لمحافظ أسوان في انتخابات الرئاسة.. بالفيديو

صدى البلد

شهدت الجولة الفردية لمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية عدد من المواقف واللقطات الإنسانية أثناء عملية متابعة سير اليوم الأول للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤.

حيث وقف محافظ أسوان فور مشاهدته سيدة مسنة وجليسة وتوجه إليها لتحيتها على الإصرار لمشاركتها في هذا العرُس الانتخابي وعدم استسلامها لتجاهل المشاركة .

وسأل المحافظ السيدة المسنة عن أحوالها الاجتماعية وهل يوجد لديها أي مشاكل حياتية للعمل علي حلها فورا .

كما قام عطية بإيقاف أسرة للتحدث معها ثم داعب أحد أطفال الأسرة في لقطة طريفة منه ، حتي يغرس في الطفل حب المشاركة في الواجب الوطني والدستوري منذ الصغر .

وكان قد أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أنه في إطار انطلاق الانتخابات الرئاسية ، تم تجهيز 254 لجنة فرعية داخل 223 لجنة رئيسية موزعين على 190 مدرسة، و8 معاهد أزهرية، و8 وحدات تضامن اجتماعي، و5 مراكز شباب، و4 وحدات صحية، و4 إدارات زراعية وإصلاح زراعي، و3 وحدات محلية، بالإضافة إلى وحدة تدريب مهنى.

وأوضح المحافظ، أن عدد الناخبين يصل إلى مليون، و89 ألفًا، و664 نسمة موزعين على 8 أقسام ومقرات انتخابية هم قسم أول شرطة أسوان، وقسم ثانى شرطة أسوان، ومركز شرطة أسوان، ومركز شرطة أبوسمبل السياحية، مراكز شرطة دراو ونصر النوبة وكوم أمبو وإدفو.

و تضم أيضاً محافظة اسوان ١٢ لجنة للوافدين (المغتربين) منهم 6 لجان بمركز أسوان (مدرسة اللغات المتميزة، مدرسة محمد الدمرداش، مدرسة الصداقة الثانوية المشتركة، شركة جنوب الوادى للاستصلاح الزراعى، وأيضاً مدرسة أبو سمبل الابتدائية بمدينة أبو سمبل السياحية، علاوة على مدرسة أبو الريش الثانوية المشتركة)، وكذا لجنة بمركز نصر النوبة داخل مدرسة الحكمة للتعليم الأساسى بوادى النقرة، بالإضافة إلى 2 لجنة بمركز إدفو بمدرستى البصيلية الثانوية المشتركة، وسليمان على الثانوية، فضلاً عن 2 لجنة بمركز كوم أمبو بالإدارة الزراعية ومركز شباب كوم أمبو، وأخيراً مدرسة بنبان الثانوية المشتركة بنين بمركز دراو.

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