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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمشاركة في دورة ودية.. الزمالك يوقع عقود معسكر الفريق بالإمارات

حسين لبيب
حسين لبيب

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بتوقيع عقود معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المقرر إقامته في الإمارات خلال شهر يناير 2024، في ظل توقف الدوري الشهر المقبل بسبب إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي، عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك يوقع على عقود رسمية للمشاركة في دورة ودية بالإمارات خلال معسكر الفريق في مدينة أبو ظبي خلال شهر يناير المقبل".

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الخميس المقبل باستاد برج العرب ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

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