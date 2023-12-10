نهاية اليوم الأول.. ازدحام باللجان في الإسكندرية وبني سويف والغربية وقنا والأقصر والقاهرة

رصد متابعو "الائتلاف المصري لحقوق الانسان" مع نهاية اليوم الأول للتصويت تزايد ملحوظ لإقبال الناخبين يصل إلى حد الزحام، وذلك في المحافظات التالية:

محافظة بني سويف

رصد متابعو الائتلاف توافد أعداد أمام مدرسة "عبد الرحمن بن عوف" الفشن.

توافد الناخبين امام لجنة (49 ) مدرسة "هربشنت" الابتدائية المشتركة ببا.

إقبال متزايد علي اللجان الانتخابية بمركز ومدينة "ناصر" و اللجان الانتخابية بمركز ومدينة "إهناسيا".

محافظة الغربية

وجود إعداد كثيفة امام لجنة الجمعية الزراعية "باخناواى" محافظة الغربية.

محافظة الإسكندرية

رصد متابعو الائتلاف توافد أعداد كبيرة أمام مدرسه "احمد السيد درويش" الإعدادية بقريه أبوصير محافظة الإسكندرية و امام مدرسة "ابيس" الأولى رمل ثان.

محافظة قنا

تم رصد توافد الناخبين للجان مركز الوقف بمدرسه "السادات" الابتدائية بالدندروية و مدرسة "نقادة" البحرية مركز نقادة وامام معهد "اسمنت" الأزهري نقادة قرية الأوسط قمولا و مدرسة "المراشدة" الثانوية و مدرسة "نقادة" البحرية مدرسة الثانوية لجنة (16) مركز نقادة استمرار توافد الناخبين بكثافة وومدرسة سيدي الغريب الابتدائية الأزهري بفرشوط لجنة مشتركة ومدرسة فرشوط الثانوية صناعي بشارع المدارس لجنة مشتركة.

محافظة الأقصر

تم رصد اقبال متزايد بمدرسة النجوع بحرى الثانوية المشتركة مركز اسنا اللجنة 23 ومدرسة الغربي قامولا الإعدادية بالشارع الرئيسي بالغربي مركز القرنة محافظة الأقصر اللجنة 28.

محافظة القاهرة

تزايد الاقبال بمدرسة أسماء الثانوية بنات بشارع مصر حلون الزراعي لجنة 17 بطرة ومدرسة الشهيد عاشور أبو سريع لجنة 25 بشارع مصر حلوان الزراعي بطرة.