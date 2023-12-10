أكلة في دقيقتين.. طريقة عمل صينية خضار بالدجاج في الفرن

صينية خضار بالدجاج تعتبر من أشهى الأكلات التي يحبها الكبار والصغار، لذلك فهي من الوصفات التي تحتوي على بروتينات وألياف وعناصر غذائية عالية وهي وجبة متكاملة يمكنك فيها تناول الخضروات واللحوم معاً، وفيما يلي خطوات عمل صينية خضار بالدجاج.

طريقة صينية خضار بالدجاج:



المقادير:

‏- 1 دجاجة كاملة مقطعة

‏- 1 بطاطس مقطعة مكعبات

‏- 1 بصل مقطع شرائح

‏- 3 فلفيلة ملونة مقطعة شرائح

‏- 2 جزر مقطع شرائح

‏- 2 طماطم مقطعة شرائح

‏- ¼ كوب زيت زيتون

‏- ¼ كوب ماء

‏- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

‏- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

‏- 1 ملعقة كبيرة خل أبيض

‏- ½1 ملعقة صغيرة كمون

‏- ½1 ملعقة صغيرة سبع بهارات

‏- ½1 ملعقة صغيرة بابريكا

‏- ½1 ملعقة صغيرة ملح

‏- 1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

‏- 1 ملعقة صغيرة ثوم جاف

‏- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

‏- 1 ملعقة صغيرة كركم

‏- ½ ملعقة صغيرة قرفة

‏- ½ ملعقة صغيرة زنجبيل

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طريقة التحضير:

في وعاء، نضع نصف كمية الكمون، السبع بهارات، البابريكا، الكزبرة الجافة، الثوم البودرة، الملح، الفلفل الاسود، الكركم، القرفة، الزنجبيل والهيل. نقلب المكونات حتى تتداخل.

نضيف معجون الطماطم، الخلّ الأبيض وزيت الزيتون. نحرك الخليط حتى يتجانس.

نضع الدجاج في التتبيلة ونقلب حتى يتغلف تماماً. نغطي الدجاج ونتركه مدة ساعة ليتشرب التتبيلة.

في صينية فرن نضع البصل، الفليفلة الملوّنة، الطماطم، الجزر، والبطاطس.

نضيف ننكه الخضار بالكمية المتبقية من الكمون، السبع بهارات، البابريكا، الملح، الفلفل الاسود، والكركم ونضيف الزيت النباتي. نقلب المكونات حتى تمتزج.

نسكب الماء ونوزع الدجاج.

نغلف الصينية بورقة زبدة ثم بورقة قصدير.

ندخل الصينية إلى فرن محمى على حرارة 200 درجة مئوية

مدة ساعة ونصف حتى تنضج.

نرفع الصينية من الفرن ونزيل ورق القصدير وورق الزبدة.

تعيدها إلى الفرن حتى تتحمر.

نقدم الدجاج بالخضار ساخنة في طبق. صحة وعافية