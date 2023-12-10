سرايا القدس تعلن قنص جنديين إسرائيليين شرق مدينة غزة

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، قنص جنديين إسرائيليين في محور التقدم حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “تمكنا بفضل الله من قنص جنديين إسرائيليين في محور التقدم حي الزيتون شرق مدينة غزة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس، قصف تجمع لجنود الاحتلال عند مدخل تبة الـ 86 "الكرد" في محاور التقدم شمال شرق خان يونس بعدد من قذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “نسفنا منزلاً بحي الشجاعية في داخله أكثر من 13 جنديا صهيونيا كانوا يحاولون العثور على فوهة نفق وقد تمكن أحد مجاهدينا "الاستشهاديين" الخروج من فوهة النفق وقتل جنديين منهم قبل تفجير المنزل بالكامل وإيقاع القوة بين قتيل وجريح”.

بدورها، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، مقتل 40 جنديا إسرائيليا وإيقاع عشرات آخرين بين قتيل وجريح في تفجيرات واشتباكات خلال الـ48 ساعة الأخيرة.

وقالت القسام، في بيان عسكري، “تمكن مجاهدونا خلال الـ48 ساعةً الأخيرة من تدمير 44 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأكد مجاهدونا قتل 40 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر وتفجير عدد من المباني بهم بعد تفخيخها”.

وأضافت: “كما تمكن مجاهدونا من استهداف مقر قيادة ميداني ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى”.