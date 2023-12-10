63 مترا والتقديم أون لاين| تفاصيل الطرح الجديد لوحدات الإسكان.. الشروط والأوراق المطلوبة

طرح شقق الاسكان المتوسط.. أعلنت وزارة الإسكان عن بدء اجراءات حجز الطرح الجديد من شقق الاسكان المتوسط، في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، وذلك بدءً من يوم الأحد الموافق 17 من ديسمبر الجاري.

كراسة شروط شقق الاسكان المتوسط

ومن المقرر أن يتم إتاحة كراسة الشروط الخاصة بالحجز لشقق الاسكان المتوسط، يوم 17 من ديسمبر الجاري، ويكون التخصيص في هذا الطرح بالأسبقية من خلال الموقع الإلكتروني.

وأوضحت وزارة الاسكان، أن الوحدات التي من المقرر طرحها كاملة التشطيب، بمساحات تبدأ من 63 وحتى 93 مترًا، حيث يتم طرح 1160 شقة في الطرح الجديد من شقق الاسكان المتوسط.