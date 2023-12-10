خلافات داخل حزبه.. الأمريكيون غير راضين عن سياسة بايدن بحرب إسرائيل وحماس

أظهر استطلاع رأي لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، أن 61% من الأمريكيين لا يوافقون على سياسة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس.

لا يزال تعامل بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحماس يلقى استنكار الأغلبية، حيث يعتقد عدد قليل نسبيًا من الأمريكيين أن تصرفات إدارته تقرب الأمور من حل سلمي، ويشعر عدد متزايد من الديمقراطيين أنه يُظهر الكثير من الدعم لإسرائيل.

أما بالنسبة لنهج بايدن تجاه أي احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تجري في الولايات المتحدة، فإن معظمهم يفضلون عدم التعليق، وهناك عدد أكبر نسبيًا ممن يريدون أن يدين تلك الاحتجاجات بدلاً من دعمها. والجمهوريون، على وجه الخصوص، هم الأكثر بحثاً عن الإدانة.

وكشف الاستطلاع، أن نهج الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تجاه إسرائيل نجمت عنه خلافات متزايدة داخل حزبه.