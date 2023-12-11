عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

500 ألف جنيه لكل فائز.. كل ما تريد معرفته عن أولمبياد الشركات الناشئة

صندوق رعاية النوابغ
صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين

أعلن صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق أولمبياد الشركات الناشئة.

وجاء في إعلان الصندوق عن إطلاق الأولمبياد: هل أنت طالب أو باحث جامعي وترغب مع فريقك في تطوير فكرتك إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن برنامج أولمبياد الشركات الناشئة Startup Olympics هو فرصتك.

txt

يصل دعمها لـ2 مليون جنيه.. شروط التقدم لمسابقة Gen-Z

txt

لطلاب الجامعات.. موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 وإجازة نصف العام الدراسي

صندوق رعاية النوابغ 

وتابع صندوق رعاية النوابغ والمبتكرين: يستهدف البرنامج طلاب وباحثي الجامعات المصرية، الذين لديهم أفكار ابتكارية، ويرغبون في تطويرها إلى نموذج عمل حقيقي، وإنشاء شركة ناشئة.

وتشمل مزايا المشاركة في برنامج أولمبياد الشركات الناشئة ما يلي:

• تمويل الشركات الفائزة بـ500 ألف جنيه وخدمات قيمتها 500 ألف جنيه بالإضافة إلى المشاركة في برنامج GenZ التلفزيوني
• التدريب والتوجيه من رواد الأعمال والمستثمرين ذوي الخبرة.
• إمكانية الوصول إلى شبكة من المستثمرين وأصحاب الأعمال.
• ابراز مجهودات فريقك إعلاميا.

وذكر صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الموعد النهائي للتقديم هو 4 يناير 2023.

وكان قد شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الثقافة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في مجال تطوير ودعم صناعة محتوى الطفل من رسوم متحركة وبرامج للأطفال.

وقع البروتوكول الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمود محمد صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال توقيع البروتوكول، أشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن البروتوكول يهدف لتعزيز التعاون، ودعم صناعة محتوى فني قائم على أسلوب علمي وتربوي موجه للنشء والأطفال، والاستفادة من الإمكانيات العلمية والفنية والثقافية لدى الطرفين، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بالمحتوى.

وأوضح الدكتورأيمن عاشور أن هذا البروتوكول يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالطفل المصري من خلال صناعة وتطوير محتوى ثقافي وتعليمي وترفيهي ليكون بمثابة حصن لحماية ثقافتنا وأخلاقيات مجتمعنا من خلال الأجيال الجديدة مع زرع الانتماء وحب الوطن والفهم الصحيح للأديان وتأصيل المفاهيم الأساسية لدى أطفالنا لمواجهة ما يتعرضون له من محتوى غريب عن مجتمعنا وثقافتنا من كل اتجاه، فضلًا عن دعم وتطوير الصناعات التكنولوجية في شكل صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال لجعل هذه الصناعة مصدر دخل قومي.

وثمن الدكتور عاشور التعاون القائم بين الوزارتين في تنفيذ عدد من المبادرات، والذي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لشبابها؛ بهدف دعمهم وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وحثهم على المشاركة في كافة الأنشطة الثقافية والمجتمعية.

وأضافت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة أن هذا البروتوكول يأتي ضمن مجموعة البرامج والسياسات التي تسعى وزارة الثقافة لتنفيذها، وضمن محور عملها لبناء الإنسان، من خلال تفعيل البرامج الهادفة لبناء وصقل قدرات الأجيال الجديدة، وحمايتهم من الأفكار الهدامة والمتطرفة".

وأكدت وزيرة الثقافة، أن هذا البروتوكول يُمثل نقطة انطلاقة لتطوير آليات التعاون بين وزارة الثقافة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وإحداث التكامل المطلوب بين ما يملكه الجانبان من إمكانيات تكنولوجية وفنية تُساهم في تقديم محتوى للطفل من رسوم متحركة وبرامج للأطفال، تُحقق التواصل الفكري البناء لدى الأطفال، بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، وتقديمها على أسس علمية وتربوية تتسق مع قيم المجتمع المصري.

 

صندوق رعاية النوابغ رعاية النوابغ النوابغ والمبتكرين وزارة التعليم العالى البحث العلمي أولمبياد الشركات الناشئة وجاء ف Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

أمام لجنة الانتخابات| مرتضى منصور: راجع الزمالك تاني.. أنا مكتسح 5 دورات

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

موضوعات متعلقة

لفتة إنسانية| رئيس لجنة يخرج إلى الشارع لمساعدة مواطن في الإدلاء بصوته

رئيس جامعة مدينة السادات ونوابه يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

٢٦ ديسمبر.. ورشة عمل تناقش «النزاهة الأكاديمية لتجنب الاقتباس» بآثار عين شمس

خبير: التعليم العالي تسعى لتحسين تصنيف الجامعات ببرامج متطورة في مجالات حديثة

ترشيحاتنا

جانتس لـ بلينكن: إسرائيل تحتاج لإزالة تهديد حزب الله على الحدود الشمالية

بعد إحالتها للتحقيق.. ما عقوبة لبلبة لتصويتها مرتين في الانتخابات الرئاسية؟

أمطار وبطاقات منتهية.. تحركات عاجلة من الهيئة الوطنية للانتخابات لتسيير عملية التصويت

ترتيب الأهلي فين.. القيمة التسويقية للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية

رشوان توفيق لـ"صدى البلد": السيسي قلبه خاشع لله ويمنحه الحكمة في قراراته

بجاحة إسرائيلية.. تل أبيب تتهم الأمم المتحدة بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان يسرا وتثير الجدل بالفيسبوك

بوزن زائد.. بوسي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

منكب الجوزاء.. العالم يشهد واقعة فلكية تحدث مرة واحدة في العمر الليلة

أسرار الإسكندرانية.. طريقة عمل الفول بالطماطم

فيديو

نادر أبو الليف يشارك فى العرس الديمقراطي بمدرسة عابدين الثانوية

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ