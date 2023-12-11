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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن سبل التيسير للمعاقين.. وفتح باب التسجيل في مسابقة "حقوق عين شمس تبتكر"

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

منتصف ديسمبر.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن سبل التيسير للمعاقين


تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، حيث تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات، ويتم ذلك بالتعاون بين المركز والكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

فتح باب التسجيل في مسابقة "حقوق عين شمس تبتكر".. تفاصيل


أعلن مكتب الابتكار وريادة الأعمال بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس، فتح باب التقدم إلى مسابقة حقوق تبتكر، وهي المسابقة المؤهلة لـ عين شمس تبتكر، حيث يأتي ذلك في إطار دعم الكلية لـ أبنائها الموهوبين والمبدعين من أصحاب الأفكار الرائدة والأفكار الابتكارية.

 

جامعة عين شمس تعلن تفاصيل المنح الدراسية المقدمة من دولة المجر


أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح التنافسية المقدمة من دولة المجر (هيئة تمبس).

 

موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة


أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 14 يناير وذلك بناء على قرار وزير التعليم العالى رقم 2863 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية .

 

البحث العلمي تعلن عن مسابقة اللجنة الوطنية للرياضيات.. تفاصيل المشاركة


اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا  ممثلة فى اللجنة الوطنية الرياضيات عن مسابقة للشباب  من سن 15 – 20 سنة للتقدم بمقال حول أحد استخدامات  الرياضيات في الحياة اليومية، و تمنح 3 جوائز مالية بواقع 2000 جنيه لكل فائز وشهادة من الاكاديمية ... لمزيد من المعلوامت وكيفية التقديم من خلال هذا لرابط:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/featured-news/math-4/

 

متاحة خلال الفصل الدراسي الأول.. جامعة القاهرة تعلن عن مسابقة الشطرنج

أعلنت إدارة رعاية الشباب جامعة القاهرة، عن بدء الأنشطة الطلابية بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024.

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