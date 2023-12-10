منسق حملة عبدالسند يمامة بالجيزة: العملية الانتخابية تمت بحيادية ونزاهة في اليوم الأول

أكدت حملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة بالجيزة، فى ختام اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية أنه شهد إقبالاً جيداً من المواطنين حيث توافد المواطنون من الصباح الباكر أمام المقار واللجان الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية وفي نهاية اليوم الأول من الانتخابات ارتفعت نسب الناخبين في عدة مراكز منها قسم بولاق الدكرور وقسم الطالبية والوراق وإمبابة.

تواجد مندوبو حملة المرشح الدكتور عبد السند يمامة أمام مقار اللجان الانتخابية منذ التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء .

وقد كانت العملية الانتخابية في اليوم الأول تسير بشكل إيجابي ولم تكن هناك أي عوائق أو خروقات تشوب العملية الانتخابية ولم تكن هناك أي مخالفات واضحة تؤثر على إرادة الناخبين.

شارك الدكتور عبد السند يمامة أعمال الرصد التي تقوم بها الغرفة برئاسة محمد الكردي.



أكد محمد الكردي منسق الحملة بالجيزة علي حيادية ونزاهة العملية الانتخابية.

تستكمل غرفة العمليات بمندوبيها وطاقم عملها بالكامل في صباح باكر بدءً من التاسعة صباحا وحتى انتهاء عملية التصويت في التاسعة مساء.