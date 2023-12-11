إصابة رجل مسن.. معارك عنيفة بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في نابلس

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بوقوع معارك عنيفة بين وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في منطقة جبل جرزيم شرق مدينة نابلس بـ الضفة الغربية لنهر الأردن.

ووفقا لمصادر الإعلامية نقلا عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أصيب رجل مسن على الأقل في المنطقة الواقعة شرق نابلس بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي مبان سكنية.

وعلى جانب آخر، أفاد تلفزيون فلسطين، اليوم الإثنين، أنه تم مقتل 22 موطنا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد 297 فلسطينيا وإصابة 550 آخرين في الـ24 ساعة الأخيرة جراء العدوان الإسرائيلي علي القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت اليوم الأحد، استشهاد 18 ألف فلسطيني، وإصابة 49500 آخرين في القطاع، منذ 7 أكتوبر.