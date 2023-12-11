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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمشاركة في المظاهرات.. موريتانيا تعلن تأجيل الدراسة في مدارسها دعما لـ غزة

موريتانيا
موريتانيا

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا محمد الأمين أبي الشيخ الحضرمي، تأجيل الدراسة في المدارس الموريتانية اليوم الاثنين، دعما لـ غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الموريتانية، أنه تقرر تأجيل كافة الدروس والاختبارات والامتحانات المقررة اليوم الاثنين، وذلك لإتاحة المجال أمام الطلاب للمشاركة في النشاطات التي ستنظم اليوم الاثنين تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وعلى جانب ىخر، أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أن استمرار تلك الأوضاع الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ينذر بتدهور كبير للأوضاع في الشرق الأوسط التي ستؤثر على العالم أجمع ولابد من الإسراع في ايجاد ممرات آمنة لإيصال المساعدات الأساسية لقطاع غزة، ووقف فوري لإطلاق النار يؤمن انسياب حركة المساعدات ويعيد فرصة على استعادة الأمن والاستقرار

وأضاف الرئيس الموريتاني خلال كلمته في أعمال قمة القاهرة للسلام، أنه أن الآوان أن يفهم الجميع أنه لن ينعم أحد بالامن والاستقرار في المنطقة بدون حل القضية الفسطينية، لذا فلابد من العمل بجدية وعزم على ايجاد حل وإقامة دولتين فلسطين وإسرائيل يعيشان جنبا إلى جنب في آمن وسلام.

وأعرب الرئيس الموريتاني عن تطلعه أن تساهم القمة في الإسراع في تدارك الوضع الإنساني في غزة.

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