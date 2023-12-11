محمد شوقي يكشف مفاجأة عن حالة العامري فاروق الصحية

كشف محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن مفاجأة عاجلة بشأن الحالة الصحية للعامري فاروق رئيس النادي الأهلي.

وقال شوقي خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد شوبير، :"تم رفع أجهزة التنفس الصناعي من العامري فاروق وهو في حالة تحسن ودي أخبار طيبة .. بس لسه هو في غيبوبة وإن شاء الله تكون الإفاقة قريبة.

وكان قد تحدث هشام العامري، شقيق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق، عن حالة العامري وتطورات الحالة بعد تعرضه إلى الوعكة الصحية.

وقال هشام العامري، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، “الحالة الصحية للعامري فاروق أنه مازال في الغيبوبة لليوم الـ 25”.

وتابع هشام العامري “الحمد لله يوجد تحسن بسيط في التحاليل والإشاعات، ولكن مازال بعيدا عن المعدل الطبيعي، وبدأ الأطباء في تجربة رفع بعض الأجهزة”.

وأكد أن زيارة العامري فاروق مازالت ممنوعة، ووجه نداء للجميع من اجل الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان قد تعرض نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي العامري فاروق إلى وعكة صحية تسببت في دخوله المستشفى لتلقي العلاج.