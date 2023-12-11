700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب اليوم هزة قوية عالميا، إذ سلجت الأوقية أدنى مستوياتها مقارنة بقفزة جنونية قبل ساعات وهو 2152 دولارا لتهبط ما يزيد على 150 دولارا، وهو التراجع الكبير الذي لم يحدث منذ سنوات.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة ليبدأ اليوم من 2,383 جنيه بعدما وصل لنحو 2421 جنيها للشراء بدون أي مصنعية أو دمغة.

الذهب

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وتراجع سعر الذهب ، وخاصة سعر الجنيه الذهب، بشكل ملحوظ، فهو الذي يقبل عليه الكثيرون للاستثمار أو للبيع للحصول على أمواله، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يوميا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية.

وتراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليبدأ من نحو 22,240 جنيه كأقل سعر للشراء ، و 22.300 جنيها بعد 22.680 جنيها، بفارق يزيد على 300 جنيه، ويظل متراجعا عن أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بنحو 700 جنيه إذ وصل إلى 23 ألف جنيه.

ويهتم المقبلون على شراء المشغولات عن سعر جرام الذهب من عيار 18، خاصة عند شراء الشبكة للخطوبة أو شراء المشغولات المختلفة للمناسبات، ويعتبر هذا السعر بدون مصنعية.

الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر: 3,189 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 2,790 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 2,391 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 للشراء: 1,860 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 للبيع: 22,240 جنيه.

سعر الذهب عالميا

وانهارت أسعار المعدن الثمين بقوة على مدار الساعات الماضية؛ بفعل عمليات جني الأرباح التي ضربت سوق المعدن الأصفر، بعدما وصل إلى قمة تاريخية جديدة بنحو 2152 دولارا للأوقية.

وسجل سعر أوقية الذهب في بورصة نيويورك نحو 1996 دولار بحلول الساعة 19:00 مساء أمس ، فيما كان قد وصل إلى 2152 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

ويبحث الراغبون في الشراء عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة، خصوصا عند شراء عيار 21، ويتم إضافة بين 6-10% من سعر الجرام، وقد يكون بين 80-150جنيها في بعض محلات الصاغة الأخرى.