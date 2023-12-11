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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الخدمات.. مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والحديد ومعرفة لجنتك الانتخابية

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” نشرة الخدمات للقراء والتي تضم مواقيت الصلاة وحالة الطقس وأسعار الذهب والدولار والتي نستعرضها فيما يلي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين 11 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023
يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة، اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، الموافق 27 جمادي الأول ١٤٤٥ هـ فهي  محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

استقرار أسعار الذهب في مصر وعيار 21 بـ 1790 جنيها
شهدت أسعار الذهب  في مصر استقرارا على مدار الأيام الماضية دون حدوث أى ارتفاعات وعلي المستوي العالمي تراجعت أسعار الأوقية بنحو 24 دولار بنهاية تعاملات الأسبوع لتسجل 2006 دولار.

الحديد مستقر.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023
نشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023، حيث استقر سعر الحديد، بينما تراجع سعر الأسمنت منذ بداية الشهر الجاري، مقارنة بأسعار نوفمبر 2023 بقيمة تصل إلى 300 جنيه في الطن الواحد.

اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2024.. استقرار سعر الدولار في البنوك
استقر سعر الدولار في مصر رسميا ولم يطرأ عليه أي تغيرات منذ مارس الماضي، حيث سجل سعره في البنوك نحو 30.95 جنيه  وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي.

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا
أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، خدمة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي فى الانتخابات الرئاسية 2024 ؛ لمعرفة رقم “اللجنة الفرعية، ومركز الاقتراع” الذي يقوم فيه المواطن بالتصويت خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

 

 

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 11 ديسمبر استقرار أسعار الذهب في مصر وعيار 21 بـ 1790 جنيها أسعار مواد البناء في مصر اليوم الإثنين استقرار سعر الدولار في البنوك اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية

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