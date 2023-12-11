خائف من رفضها.. نتنياهو ينهي جلسة الكابينت دون التصويت وأخذ قرارات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بانتهاء جلسة مجلس الكابينت الإسرائيلي "السياسي - الأمني" ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يجر تصويتاً وتم تأجيل اتخاذ القرارات.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن نتنياهو قرر عدم إجراء تصويت على القرارات خشية ألاّ تكون له أغلبية في الكابينت.

ووفقا للإعلام الإسرائيلي، فإن الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة "الكتبينت" كانت تدرس الإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لديها، كما كانت تدرس إعادة السماح لعمال الضفة الغربية بالعمل وفق شروط جديدة.

وعلى جانب آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن الجيش الإسرائيلي أكمل السيطرة على منطقة ميدان فلسطين في غزة، والتي تشمل، من بين أمور أخرى، مكاتب حكومة حماس والبنية التحتية التابعة لها.

وقال هاجاري، في إفادة صحفية، إن “منطقة ميدان فلسطين تضم مكتب يحيى السنوار، ومكاتب حكومية، وأصولًا لكبار مسؤولي حماس، وهناك شبكة من الأنفاق”.

وأضاف أن “هذه هي منطقة مركز القيادة الرئيسي، حيث كان كبار أعضاء حماس في 7 أكتوبر وأثناء القتال، وأثناء القتال، انتقلوا إلى مناطق أخرى”.

وتابع قائلا: “هدفنا هو الوصول إلى القيادات العليا لحماس وخصوصا الثلاثي السنوار والضيف وعيسى”.