قصف إسرائيلي عنيف على مخيم جباليا في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قصف إسرائيلي مدفعي عنيف يستهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، باستشهاد 11 مواطنا فلسطينيا وإصابة العشرات بجروح، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

وفي رفح جنوب قطاع غزة استشهد 6 مواطنين معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة.

واستشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة.