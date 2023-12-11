رئيس بعثة دولية: نشكر "الوطنية للانتخابات" لاستجابتها للملاحظات بالدفع بقضاة احتياطيين لتخفيف التكدس

وجه كوفى كانكام رئيس ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية ورئيس مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على استجابتها لملاحظات الائتلاف والمتابعين الدوليين والدفع بعدد من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين إلى عدد من اللجان الفرعية؛ وذلك لتسريع وتيرة عملية التصويت والتخفيف من زحام طوابير الناخبين، وذلك بعد رصد الائتلاف تكدس المواطنين أمام بعض اللجان .. مؤكدأ أن الهيئة قدمت كافة التسهيلات لكي تقوم منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بدورها.



وقال كانكام - في تصريح خاص - إن جزءا مهما لضمان نزاهة العملية الانتخابية وضمان سلامة سير إجراءاتها هو وجود منظمات المجتمع المدني التي تتابع العملية الانتخابية، ونحن نتابع من خلال معايير دولية متعارف عليها لحرية ونزاهة الانتخابات وذلك من خلال استمارة إلكترونية تتضمن مجموعة من الأسئلة، وعلى المتابع أن يلاحظ ويدون.



وأوضح أن الائتلاف زار أعدادا كبيرة من مراكز الاقتراع باليوم الأول في 10 محافظات من خلال تواجد المتابعين الدوليين في اللجان .. مشيرا إلى انتظام سير العملية الانتخابية ورصد حشود كبيرة من الناخبين أمام اللجان وذلك جعل عملية التصويت تجري ببطء نتيجة الزحام أمام عدد من اللجان الانتخابية.



وأكد كانكام أن الائتلاف رصد مشاركة ملحوظة للنساء، مع اصطحاب بعض الناخبين لأبنائهم خلال المشاركة في التصويت .. مشيدا بقدرات الدولة المصرية في تنظيم هذا الاستحقاق الهام رغم التحديات التي تواجه المنطقة العربية .. لافتا إلى أن تنافس 4 مرشحين في هذه الانتخابات يعزز من التعددية السياسية.

