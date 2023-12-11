بدء توافد الناخبين بلجان أكتوبر والشيخ زايد.. وإقبال مكثف من كبار السن وذوي الإعاقة

تستعد اللجان الانتخابية بمناطق أكتوبر وزايد، لأعمال اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تبدأ مع دقات التاسعة صباحًا، حيث حرص عدد من الناخبين على التواجد قبل فتح اللجان بنحو ساعة كاملة، حاملين أعلام مصر.

بدء توافد الناخبين في اليوم الثاني بلجان أكتوبر والشيخ زايد

وتواجد عدد من المواطنين أمام مدارس خاتم المرسلين، وبلال بن رباح، والشهيد محمد جمال مغربي -عثمان بن عفان سابقا، وجيل 2000.

وحرص الناخبون خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابي، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجنة، وتشديدات أمنية.

الانتخابات الرئاسية

شخصيات ورموز المجتمع يدلون بأصواتهم في اليوم الأول من الانتخابات

فيما أقامت إدارة التربية والتعليم بمدينة السادس من أكتوبر، مساء أمس الأحد، بمسيرة وجولة تفقدية ليلة بمدارس الإدارة دعمًا للمشاركة ودعوة الناخبين للتفاعل بإيجابية.

وشدت لجان المدينة إدلاء المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، ووزير المالية محمد معيط، وعدد من الشخصيات السياسية والدينية ورموز الفن والإعلام بأصواتهم بالحي المتميز والشيخ زايد، ولجنة مدينة الإنتاج الإعلامي.

الانتخابات الرئاسية

ومن المقرر أن تختتم أعمال الانتخابات الرئاسية مصر 2024، مع التاسعة من مساء غدٍ الثلاثاء في عموم الجمهورية وفق الجدول المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية نحو 4 مرشحين، هم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حازم عمر، فريد زهران، وعبدالسند يمامة.

الانتخابات الرئاسية

إشراف قضائي كامل على العملية الانتخابية

ويشرف على العملية الانتخابية التي بدأت صباح أمس الأحد، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، سيتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها.

فيما ستكون عملية فرز أصوات الناخبين بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية وفق ما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.