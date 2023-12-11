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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حكايات مبهجة.. التنسيقية ترصد أبرز صور الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الأول

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عدد من الصور للمواطنين في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، والتي تظهر مشاركة المواطنين بشكل ايجابي في الانتخابات، في ظل حشد جماهيرى كبير للغاية.

هذا وتواصل الغرفة المركزية لتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الانعقاد الدائم، وذلك لمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية، ومشاركة المصريين في التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وانطلق صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تجرى اليوم وغدًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء. وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعاً لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

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