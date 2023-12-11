على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر ديسمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون ألمانيا يبيع هاتف Realme 10 4G بسعر 200 يورو (أي ما يعادل 6600 جنيه مصري ).

الهاتف الأفضل..اشتري موبايل Realme 10 بأقل من 7000 جنيه

مواصفات هاتف Realme 10 4G

• الشاشة تأتي بشكل الثقب حيث تأتي من نوع Super AMOLED وتأتي بمساحة 6.4 إنش بجودة الـ 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 411 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعم الشاشة لمعدل التحديث الـ 90Hz مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 .

• يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 أو 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.2 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

• كما يدعم الهاتف Realme 10 4G إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري .

• يأتي الهاتف Realme 10 4G بمعالج من نوع Helio G99 بتكنولوجيا الـ 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G57 MC2 فهو نفس المعالج الموجود في هاتف الـ Vivo V25e .

الهاتف الأفضل..اشتري موبايل Realme 10 بأقل من 7000 جنيه

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.5 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف Realme 10 4G تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة .

• يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac كما يدعم الـ Dual-band .

• البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 بالإضافة لدعمه إلى الـ A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ GLONASS, GALILEO, BDS .

• وسائل الأمان والحماية التي يدعمها الهاتف : يدعم الهاتف مستشعر البصمة ويأتي مدمج بزر الطاقة كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 33 واط .