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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وفد الأزهر يلتقي المشير خليفة حفتر في مستهل زيارته لليبيا

زيارة وفد خريجي الأزهر
زيارة وفد خريجي الأزهر لليبيا

استقبل في مقر إقامته بمطار بنغازي، المشير خليفة حفتر - القائد العام للقوات المسلحة الليبية، والشيخ سعد رقرق - رئيس مجلس قبائل برقة، وممثلو القبائل والمدن الليبية  وفدًا رفيع المستوى من علماء الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لتقديم التعازي في ضحايا إعصار دانيال، وعقد سلسلة لقاءات مع المسئولين وقيادات الفرع.

في كلمته رحب المشير خليفة حفتر - القائد العام للقوات المسلحة الليبية، بوفد الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التى يرأسها فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، كما تقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، معبرًا عن أسمى آيات الشكر لمصر؛ لدعمها ومساندتها وتضامنها مع الشعب الليبي في هذه المحنة، مؤكدًا على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين والشعبين، كما أشاد بجهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية وترسيخ الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية. 

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من جانبه، أشاد أ.د/ محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، بحفاوة الاستقبال وسعادة الوفد بلقاء المشير خليفة حفتر، وممثلي القبائل والفروع، كما نقل تحيات فضيلة الإمام الأكبر للشعب الليبي أجمع، مؤكدا أن فرع المنظمة ومكاتبه بليبيا يعمل على ترسيخ وسطية الإسلام ويسعى لتفنيد الأفكار المتطرفة، من خلال الدورات التدريبية التي تعقدها المنظمة بهدف رفع الكفاءة العلمية للأئمة والعلماء الى جانب الرد على الذين يتعرضون للإسلام بالإساءة، كما أشار إلى أن المنظمة تصدر عدة مطبوعات تعالج قضايا فكرية هامة، كما أنها تستخدم الوسائل التكنولوجية الحديثة في نشر الفكر الوسطي الصحيح.

كما قدم اللواء أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، خالص العزاء للأشقاء بليبيا جراء الإعصار المدمر دانيال، وأشاد بدور فرع المنظمة بليبيا، مؤكدًا على أن جهود المنظمة التي تبذلها تأتي انطلاقا من رسالتها في نشر الفكر الوسطي ومقاومة الفكر المتشدد الذي يريد أن يخرب البلاد ولا تنحصر جهود المنظمة في ذلك فقط، بل تعمل على عقد الدورات التدريبية العلمية لأئمة العالم الإسلامي، وإصدار العديد من المطبوعات لتحاصر بها الأفكار المتطرفة لتجفيف منابع الإرهاب والتشدد، فضلا عن تكاتف فروع المنظمة داخليا وخارجيا من خلال منصاتها الإعلامية المختلفة في تأكيد هذا الهدف.

ضم الوفد كلا من أ.د/ محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، اللواء/ أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أ.د/ عبد الدايم نصير - أمين عام المنظمة، أ.د/ حسن الصغير - أمين عام هيئة كبار العلماء، أ.د/ إبراهيم الهدهد - المستشار العلمي للمنظمة، أ.د/ عبد الفتاح العواري - عميد كلية أصول الدين الأسبق، أ.د/ محمد أبو زيد الأمير - منسق عام بيت العائلة المصرية، أحمد فوزي - مدير الفروع الخارجية، أحمد غالب - المسئول الإعلامي، سوزان شكري - مسئولة الوافدين.

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الأزهر خريجي الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر المشير خليفة حفتر علماء الازهر

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