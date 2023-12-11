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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زيارة ميدانية لطلاب آداب حلوان للتعرف على فرص التوظيف بعد التخرج

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان



 

أعلنت جامعة حلوان عقد زيارة ميدانية لطلاب كلية الآداب بحلوان للتعرف على فرص التوظيف بعد التخرج في إطار حرص جامعة حلوان على توفير فرص عمل مناسبة في سوق العمل لطلاب الجامعة، وتأكيدًا على الدور المجتمعي للجامعة، شارك 24 طالبًا وطالبة من طلاب كلية الآداب من أقسام: اللغة الإنجليزية، اللغة الألمانية، اللغة الإسبانية، اللغة الإيطالية، في حضور فعالية بشركة "فودافون - Vodafone" بعنوان "Visit VOIS' initiative for university students"،  بمقر الشركة بالقرية الذكية.

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حيث تم خلال الفعالية تقديم عرض عن VOIS ومجالات عملها والدول الموجودة بها، وكيف يمكن أن ينضم الطلاب للشركة بعد التخرج.

وجاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد، وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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