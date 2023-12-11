إعلام إيطاليا يشيد بالانتخابات الرئاسية: فرحة واضحة وإقبال كبير فاق التوقعات

سلط الإعلام الإيطالي الضوء على الانتخابات الرئاسية وأشاد بالعملية الانتخابية والتنظيم الواضح بالإضافة إلى الإقبال الكبير على التصويت.

وقالت الإعلامية دعاء جاد الحق، خلال تغطية الانتخابات إن وكالة نوفا الإيطالية، أوضحت أن عشرات آلاف الناخبين توافدوا مبكرا أمام مراكز الاقتراع في اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية المصرية بطريقة فاقت توقعات الهيئة الوطنية للانتخابات، وأشادت بالتنظيم الذي شهده اليوم الأول بالانتخابات، "الطوابير منظمة وهادئة بالإضافة إلى الموسيقى الوطنية التي ميزت اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بمصر وكذلك فرحة المواطنين".

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.