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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إقبال كثيف على لجان الانتخابات بجنوب سيناء في اليوم الثاني

اقبال كبير
اقبال كبير

 

شهدت اللجان الانتخابية في اليوم الثاني لانطلاق الانتخابات الرئاسية بجنوب سيناء ، إقبال كثيف ومشاركة إيجابية من كافة طوائف المجتمع منذ بداية فتح اللجان، وخاصة اللجان الانتخابية الخاصة بالسيدات، كما شهدت محيط اللجان تواجد أمني ومروري مكثف، وسيارات إسعاف وحماية مدنية، وعناصر شرطية نسائية في اللجان الخاصة بالسيدات.


وأقبل طلاب جامعة الملك سلمان ، والعاملين بشركات البترول، والقطاع السياحي على لجان المغتربين التي جرى تخصيصها لهم للإدلاء بأصواتهم، ونظم مواطنين مسيرة كبيرة  بالسيارات، جابت مدينة طور سيناء مرددة الأغاني الوطنية، لتحفيز المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية، كما حثت الأحزاب السياسية بكافة مدن المحافظة المواطنين، ليسجلوا لليوم الثاني على التوالي إقبال كثيف على كافة اللجان الانتخابية بجميع مدن محافظة جنوب سيناء.


وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يقوم بمتابعة العملية الانتخابية بكافة مدن المحافظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، مؤكدًا أن جميع القضاة المشرفين على اللجان تواجدوا داخل اللجان قبل موعد فتحها، وجرى استقبال الناخبين بداية من الساعة التاسعة صباحًا.
وأوضح المحافظ أن الانتخابات تسير في نظام ويسر، ويجري تأمين اللجان على أعلى مستوى، سواء كان أمنيًا من خلال تكثيف تواجد رجال الشرطة في محيط كل لجنة، أو مروريًا من خلال تنظيم المحاور المرورية المؤدية إلى اللجان حتى لا يحدث تكدس مروري في محيط اللجان.
وأشار إلى أن مواطني جنوب سيناء ضربوا مثلًا في الوطنية، لكونهم يقبلون على لجان الانتخابات للإدلاء بأصواتهم بكثافة على مدار اليوم متواجدين   أمام اللجان في مشهد حضاري مبهر، مقدمًا التحية للسيدات الذين كانوا وما زالوا سباقين في القيام بدورهم الوطني اتجاه بلادهم في كافة المواقف التي تحتاج منهم ذلك.
وأكد أن غرفة العمليات لم ترصد أي مخالفات داخل اللجان حتى الآن، وتقوم بالتواصل على مدار اليوم مع الغرف الفرعية للوقوف على مجرى الأمور أول بأول.
جدير بالذكر، أن إجمالي عدد من لهم حق الانتخابات بمحافظة جنوب سيناء يبلغ 99240 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية 20 مركزًا، و9 لجان عامة، و 31 لجنة أساسية، و 15 لجنة للوافدين.
 

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