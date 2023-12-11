"القومي لثقافة الطفل" يعلن انطلاق مسابقة "الأراجوز في عيون جيل ألفا"

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل عن انطلاق مسابقة "الأراجوز في عيون جيل ألفا"، والتي يقيمها على هامش ملتقى الأراجوز والعرائس التقليدية الخامس، وذلك للأعمار من خمسة إلى 45 عاما.



وأوضح المركز - في بيان، اليوم /الاثنين/ - أن المسابقة فنية بمجال الرسم، وموضوعها فن الأراجوز، وتتضمن شروطها أن يرسم الطفل بألوان وورق من اختياره، ويفضل مقاس ورق (A3) أو أي مقاس يريده الطفل، على أن ترسل اللوحات أو تسلم باليد إلى مقر المركز بمدينة الفنون بالهرم أمام أكاديمية الفنون، أو مقر الحديقة الثقافية بشارع قدري بالسيدة زينب أمام مستشفى "الحوض المرصود"، أو ترسل بجودة عالية على رسائل الصفحة الرسمية للمركز القومي لثقافة الطفل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للأطفال من خارج القاهرة الكبرى.



وأشار البيان إلى أن أخر لتسليم اللوحات هو الساعة 12 ظهرا من يوم الأحد الموافق 17 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أن الجوائز عبارة عن تقديرات مالية للفائزين الثلاثة الأوائل، و7 جوائز ميداليات وشهادات تقدير ومجموعات كتب، على أن يتم إعلان وتوزيع الجوائز في حفل افتتاح ملتقى الأراجوز الخامس يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر الجاري في الثالثة عصرًا.

