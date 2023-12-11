تعرف على نصائح البابا تواضروس للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024

كشف الدكتور سامح فخري، كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، نصائح البابا تواضروس الثاني بشأن الانتخابات الرئاسية 2024.



وقال سامح فخري خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة لقناة صدى البلد للانتخابات الرئاسية 2024، إن كلمة البابا تواضروس حملت دلالات كثيرة ومهمة للشعب المصري أجمع بمسلميه ومسيحييه.



وأضاف أن البابا تواضروس تحدث عن أن الانتخابات الرئاسية 2024 حق دستوري وقانوني متاح للمواطنين، موضحا أن البابا أشار إلى ما تواجهه الدولة من مخاطر وتحديات كبيرة.



وأكد كبير الباحثين بمكتبة الإسكندرية، أن البابا طالب المواطنين بالالتفاف حول الرئيس المنتخب، لمواجهة المخاطر التي تحاك بالدولة، وإيجاد مساندة قوية وأن يأتي بتفويض شعبي كبير وواسع.



ولفت إلى أن الكنيسة لا تتدخل في السياسة ولا يجب أن تتدخل، مبينا أن حديث البابا عن الانتخابات الرئاسية، يُعد من الأعمال الوطنية ولا يوجد انحياز سياسي سواء حزبي أو موقف سياسي من جانب الكنيسة من مرشح بعينه.

