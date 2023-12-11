عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. جامعة القاهرة تشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية.. مستشار وزير التعليم العالي يتفقد الخدمات بجامعة أسيوط

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

عميد تجارة بني سويف السابق : شعب مصر يقدم نموذجا مشرفا بالانتخابات الرئاسية

 

قال الأستاذ الدكتور أسامه السعيد – العميد السابق لكلية التجارة جامعة بني سويف ، أن الشعب المصري  أثبت في الانتخابات الرئاسيه ٢٠٢٤ ، ان هذا الشعب بكافة فئاته ، وسماته ، وبغض النظر عن مستويات ثقافة هذه الفئات ،  وعية لكل المتغيرات الداخلية والخارجيه ، وأظهر في اليومين الاول والثاني من هذا الإستحقاق الرئاسي ملحمة ، تمثلت في رقي الممارسه الديمقراطيه ، وفي ممارسة الحق الانتخابي الذي كفلة الدستور المصري .

 

 

رئيس جامعة بورسعيد يقود مسيرة حاشدة لحث المصريين على المشاركة في الانتخابات

 

قاد  الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد مسيرة حاشدة ، لحث كل منتسبي الجامعة ومواطني بورسعيد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

 

 

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

 

 

أدلى الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بصوته فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤،مؤكدًا أهمية المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية باعتباره  واجب وطنى وقومى.

 

جامعة القاهرة تشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية

 

 

تتصدر جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، مشهد المجتمع الأكاديمي في ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 من خلال المشاركة المتميزة لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب معبرين عن شعورهم بالمسؤولية الوطنية تجاه بلدهم.

 

مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية يتفقد الخدمات المقدمة بجامعة أسيوط

 

زار الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، جامعة أسيوط، حيث التقى بعدد من طلاب الأنشطة وتفقد الخدمات المقدمة لهم.

أحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية الأخبار التعليمية المهمة الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة تجارة بني سويف الانتخابات الرئاسية جامعة بنى سويف رئيس جامعة بورسعيد جامعة الدلتا التكنولوجية جامعة القاهرة مستشار وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

مش هتصدق شكلها.. مى كساب تثير الجدل بفقدان وزن مبالغ فيه

قرار عاجل من اتحاد الكرة تجاه مذكرة الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي

فتوح يصدم الزمالك بـ شرط تعجيزي لتجديد عقده .. وهذا رد النادي

مفاجأة مدوية عن عودة مصطفي فتحي إلى الزمالك في يناير.. تفاصيل

طلب عاجل ومفاجئ من فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال عبدالواحد للأهلي

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل طلب كولر رحيل أكرم توفيق وعودة قندوسي.. ناقد رياضي يكشف الحقيقة

ترشيحاتنا

أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون حكومة نتنياهو بصفقة ثانية مع حماس

شاب أثناء الإدلاء بصوته في المرج : جئت أنتخب لدعم واستكمال الإنجازات بمصر

عزة مصطفى تشيد بجهود النائب محمد أبو العينين في الانتخابات الرئاسية.. فيديو

عبر مصر.. روسيا ترسل 17.5 طن مساعدات إنسانية إلى غزة

برلمان البحر المتوسط يشيد بشفافية ونزاهة الانتخابات الرئاسية في لجان الإسكندرية

مخرجا النساء والأطفال.. الاحتلال يستخدم المدنيين كدروع بشرية في جباليا.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على أغاني حكيم .. السيدات الأكثر إقبالا في انتخابات الرئاسة بحلوان |صور

بالأسود اللافت .. مي عمر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فستان نجوى كرم يثير الجدل | سعره خرافي

طريقة عمل الجبن الشيدر في المنزل

فيديو

ناموا جعانين وماتوا جعانين.. أسرة فلسطينية تبكي لفقدها 55 فردًا من منزلها| فيديو

أسرار نفرتيتي.. غرفة غامضة لـ توت عنخ آمون تكشف عن مفاجأة

المقاومة تصطاد جنود الاحتلال| فيديو مثير للجدل يتصدر محركات البحث.. شاهد

علم مصر على شارب مواطن وسيدة تلد باللجنة.. أغرب مواقف انتخابات الرئاسة 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ