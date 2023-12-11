أخبار التعليم.. جامعة القاهرة تشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية.. مستشار وزير التعليم العالي يتفقد الخدمات بجامعة أسيوط

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عميد تجارة بني سويف السابق : شعب مصر يقدم نموذجا مشرفا بالانتخابات الرئاسية

قال الأستاذ الدكتور أسامه السعيد – العميد السابق لكلية التجارة جامعة بني سويف ، أن الشعب المصري أثبت في الانتخابات الرئاسيه ٢٠٢٤ ، ان هذا الشعب بكافة فئاته ، وسماته ، وبغض النظر عن مستويات ثقافة هذه الفئات ، وعية لكل المتغيرات الداخلية والخارجيه ، وأظهر في اليومين الاول والثاني من هذا الإستحقاق الرئاسي ملحمة ، تمثلت في رقي الممارسه الديمقراطيه ، وفي ممارسة الحق الانتخابي الذي كفلة الدستور المصري .

رئيس جامعة بورسعيد يقود مسيرة حاشدة لحث المصريين على المشاركة في الانتخابات

قاد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد مسيرة حاشدة ، لحث كل منتسبي الجامعة ومواطني بورسعيد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بصوته فى الإنتخابات الرئاسية ٢٠٢٤،مؤكدًا أهمية المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية باعتباره واجب وطنى وقومى.

تتصدر جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، مشهد المجتمع الأكاديمي في ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 من خلال المشاركة المتميزة لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب معبرين عن شعورهم بالمسؤولية الوطنية تجاه بلدهم.

زار الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، جامعة أسيوط، حيث التقى بعدد من طلاب الأنشطة وتفقد الخدمات المقدمة لهم.